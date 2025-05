Não existe forma segura de ingerir álcool

Em qualquer dose e frequência, a ingestão do álcool desencadeia mecanismos de formação do câncer. Não há consumo seguro ou sem risco. Isto foi confirmado recentemente por todos os grandes centros de estudos, controle e pesquisa sobre o câncer no mundo. São estudos livres de qualquer influência econômica e social, apesar do mercado de bebidas alcoólicas ser muito poderoso.

O álcool danifica o DNA, com mutações que interferem na divisão e crescimento normais das células, fazendo–as atípicas e bizarras, invasivas e malignas. São quatro as formas pelo qual o álcool provoca câncer.

1ª) Ao processar o álcool, o metabolismo do corpo o decompõe, gerando o acetaldeído, um composto químico carcinogênico.

2ª) O álcool promove a liberação maior de radicais livres que modificam o DNA, danificam as proteínas e os lipídeos pelo processo de estresse oxidativo.

3ª) O álcool afeta diretamente os níveis hormonais, o que aumenta o risco de câncer. Os estrógenos afetados elevam o risco de câncer de mama. O consumo moderado de álcool pode elevar os níveis de estrogênio e, ao mesmo tempo, reduzir os níveis de vitamina A, um composto que regula o estrogênio.

4ª) O uso de álcool na boca eleva em muito o risco de câncer de boca, faringe e laringe. Ele potencializa em mais de 15 a 50 vezes os efeitos do tabaco convencional ou eletrônico, pois facilita a absorção pelo corpo dos carcinógenos em abundância nas mais variadas formas de se fumar, mascar ou cheirar.