Evento de Adoção de Pets: Adote Amor!

A Coluna Animal traz mais uma vez uma grande oportunidade de você conhecer o grande amor de quatro patas em um evento de adoção de pets em Bauru promovida pela loja Cobasi, cujo nome é bem sugestivo: “Adote Amor”. A adoção de pets é a melhor forma de se ajudar um animal, assim ele encontrará um porto seguro, um lar para chamar de seu. Muitos desses pets são retirados das ruas ou de situação de maus tratos e ficam temporariamente na casa de protetoras de animais enquanto aguardam o grande dia da adoção.

A adoção de um pet impacta na rotina da pessoa ou da família, portanto, antes de se adotar um animalzinho é importante analisar vários fatores tais como: terei tempo para cuidar do pet (levar para passear, levar ao veterinário, para fazer exames, para brincar?), terei condições financeiras para bancar todas as despesas fixas e extraordinárias dele (veterinários, exames, remédios, banhos e tosas, vacinas etc.). Um pet pode durar até mais uma década e com o envelhecimento dele as despesas e os cuidados também aumentam, portanto, a adoção deve ser um ato planejado para que esse animal seja cuidado por essa família até o final de sua vida.

Também é importante lembrar que os animais adotados demoram alguns dias para se adaptarem a sua nova casa, nova família, nova rotina. Portanto é essencial ter muita paciência nos primeiros meses da adoção. Pesquisas indicam que os animais demoram: em torno de uma semana para se estressar, três semanas para entender a nova rotina e três meses para se sentirem em casa, portanto nesse começo é importante compreender isso antes de pensar em devolver o animal para quem doou.