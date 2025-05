Entrelinhas

Por último, também está na pauta de segunda uma proposta do governo que busca flexibilizar o convênio entre a Prefeitura de Bauru e a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdurb). A ideia do projeto é permitir que a empresa pública use verba do convênio para bancar outras despesas - medida problemática, segundo a Procuradoria da administração.

Ressaca

A pauta vazia não deixa de ser reflexo da "ressaca" da Mesa após as sessões das últimas semanas, que garantiram, por exemplo, a aprovação de PLs como o empréstimo do DAE e o novo organograma em tempo recorde, sem pareceres de todas as comissões.