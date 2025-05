Noivos e noivas: como cuidar melhor da pele para o casamento

Maio é um mês muito famoso por casamentos - o mês das noivas também é o mês dos noivos. Ambos, quando a data vai se aproximando, querem ficar ainda mais bonitos para o grande dia.

Muitos noivos me perguntam quais os melhores tratamentos para a pele, e a resposta é que depende. Depende da condição da pele: se falta colágeno, se as rugas estão muito marcadas, se tem cicatrizes e manchas, entre outros. Por isso, o primeiro passo é marcar com um dermatologista de confiança para fazer uma análise da pele, afinal, o tratamento que mais traz benefícios é aquele do qual sua pele precisa.

Na sequência, eu falo dos principais e da antecedência com que eles precisam ser feitos. Boa leitura!