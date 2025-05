Make, Bijoux, Acessórios... Mulheres!

Mas, se mesmo assim o único espaço para ela for no banheiro, guarde-as dentro de caixas e/ou gavetas, nunca deixe expostas, ok?!

Categorize por tipo ou até mesmo de acordo com a rotina de uso.

Por segmento você pode fazer da seguinte forma: de um lado, coloque tudo o que tiver a ver com a pele, como corretivos, pós, blushes e bases. Do outro, maquiagem para os olhos, como lápis, sombra, delineador e rímel. No terceiro setor, deixe lápis de boca, hidratante labial, gloss. e batom. Mas, se você preferir organizar de acordo com a sua rotina de uso, separe os tipos de maquiagem para cada ocasião: dia a dia, trabalho, festas, etc.