Desemprego em alta

O que chamam a atenção? Além do aumento da taxa de desemprego, chamam a atenção a queda da população ocupada, a população desalentada (3,2 milhões), ou seja, “jogaram a toalha” por não conseguirem uma colocação, empregados sem carteira assinada e os informais. Também os 67 milhões de brasileiros fora da força de trabalho é algo que precisa ser estudado em detalhes, pois aqui podem estar aqueles que recebem algum auxílio governamental, e se acomodaram não ofertando mais sua mão de obra. Valem as reflexões.

População ocupada A população ocupada no Brasil foi de 102,5 milhões, uma queda de 1,3% (menos 1,3 milhão de pessoas) no trimestre e um aumento de 2,3% (mais 2,3 milhões de pessoas) no ano. Com isso, 57,8% das pessoas em idade de trabalhar no Brasil (14 anos ou mais) estão empregadas — é o que o IBGE chama de nível de ocupação. Os números levantados pelo IBGE são esses: população desocupada: 7,7 milhões de pessoas; população ocupada: 102,5 milhões; população fora da força de trabalho: 67 milhões; população desalentada: 3,2 milhões; empregados com carteira assinada: 39,4 milhões; empregados sem carteira assinada: 13,4 milhões; trabalhadores por conta própria: 25,9 milhões; trabalhadores domésticos: 5,7 milhões; trabalhadores informais: 38,9 milhões; taxa de informalidade: 38%.

A taxa de desemprego no Brasil foi de 7% no primeiro trimestre de 2025, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Contínua, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Houve um aumento de 0,8 ponto percentual (p.p.) em relação ao trimestre anterior (6,2%), terminado em dezembro. Ao todo, 7,7 milhões de pessoas estão sem emprego no país, o que representa um aumento de 13,1% (ou mais 891 mil pessoas) em relação ao trimestre anterior.

E cai 71% a geração formal de emprego

A economia brasileira gerou 71,6 mil empregos formais em março deste ano, informou o Ministério do Trabalho e do Emprego. Ao todo, segundo o governo federal, foram registradas em março: 2,23 milhões de contratações; 2,16 milhões de demissões. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, que teve geração de 245,4 mil empregos formais, houve uma queda de 71%, conforme dados oficiais. Esse também é o pior resultado para meses de março desde 2020, no auge da pandemia da Covid-19 — quando foi registrada a demissão de 295 mil trabalhadores formais.

Queda também no trimestre

De acordo com o Ministério do Trabalho, 654,5 mil empregos formais foram criados no país nos três primeiros meses deste ano. O número representa queda de 9,8% na comparação com o mesmo período de 2024, quando foram criadas 725,9 mil vagas com carteira assinada. Essa foi a menor geração de empregos para os três primeiros meses de um ano desde 2023, quando foram criadas 537,4 mil vagas formais.

Economia desacelera

A alta na taxa de desemprego e a queda na geração formal de emprego demonstram que a economia brasileira desacelerou. Sem compromisso com o rigor fiscal, o governo Federal injeta liquidez no mercado (gastos públicos excessivos e liberação de crédito), o que gera inflação. Inflação mais alta exige taxa de juros mais elevada, o que desacelera a economia. Enquanto não atacarem as causas do desequilíbrio de mercado, conviveremos eternamente com o voo da galinha, ou seja, em período a economia cresce, e em outro cai. Não há empreendedor que consiga levar seus negócios com tantas oscilações. A única certeza para o empreendedor é que as coisas são “imprevisíveis”. Haja estratégia para se adaptar a esse vai e vem da economia.