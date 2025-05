Bauru vai ganhar escola gratuita de Luta de Braço na Luso

A Associação Luso-Brasileira de Bauru vai inaugurar, na próxima quarta-feira (7), uma equipe com treinamento de Luta de Braço na cidade. As aulas serão gratuitas, realizadas todas as quartas-feiras, às 19h, e as vagas são limitadas. O responsável pelas aulas será o multicampeão mundial sênior Fábio Manfrinato.

Reconhecida pelo Comitê Olímpico Internacional (COI) como esporte oficial, a Luta de Braço é uma atividade milenar que exige força, técnica e resistência. Jovens e adultos que desejarem aprender e se especializar nessa modalidade poderão participar das aulas na Luso.

De acordo com o clube, a modalidade é destinada tanto a sócios quanto a não sócios. “Para quem não é associado, o acesso ao clube será permitido apenas nos dias e horários das aulas”, informou a Luso.