Bauru registra menor temperatura do ano e friozinho continua

Bauru registrou, no início da manhã desta terça-feira (22), às 6h30, a menor temperatura do ano até o momento: 14,6 graus, segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet). O instituto também prevê temperaturas amenas devido à atuação de um sistema de alta pressão, com massa de ar frio associada, ao menos até segunda-feira (5).

Não há previsão de chuvas para os próximos dias. Os termômetros devem marcar entre 15 graus de mínima e 29 de máxima.

De acordo com os registros do IPMet, as menores temperaturas de 2025, por mês, foram: 16,1 graus em janeiro; 18,8 em fevereiro; 16,4 em março; e 15,2 graus em abril.