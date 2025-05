Noroeste conhece jogos e estreia contra Grêmio Prudente em casa

O Esporte Clube Noroeste conheceu, no final da noite desta quarta-feira (30), o regulamento geral e a tabela provisória da Copa Paulista, com sua sequência de jogos na competição. O Alvirrubro folga na primeira rodada e, na segunda, recebe o Grêmio Prudente no Estádio Alfredo de Castilho, em Bauru, entre os dias 21 e 22 de junho. Todas as partidas serão aos finais de semana, e as datas e horários ainda serão definidos pelos clubes e pelas detentoras dos direitos de transmissão. As finais estão previstas para os dias 5 e 12 de outubro.

O Norusca está no Grupo 1, com Grêmio Prudente, Linense, Monte Azul e Araçatuba.

ORDEM DOS JOGOS