Du Mauad: sem comando, sem treinador e sem futebol...

E ainda “pensaram” em acabar com a tradição da Seleção...

A desorganização e a falta de comando seguem firmes na Confederação Brasileira de Futebol. A péssima administração do atual mandatário (não que isso seja uma novidade) vem colocando a Seleção Brasileira em situações vexatórias que nem de longe combinam com a linda história que ela representa. Os erros e abusos (de quem se preocupa muito mais com as “negociatas” do que com o futebol) estão manchando o enorme legado. Não temos comando, não temos treinador e estamos muito longe de apresentar um bom futebol. Falta muito. Falta quase tudo. De jogadores que vistam a tão famosa e antes temida camisa amarela com mais vontade, raça e técnica a dirigentes comprometidos apenas com o esporte. Estamos vivendo do passado. Das glórias dos 5 títulos mundiais. Da enorme tradição. E até isso estão querendo acabar. A “idéia” de jogar a próxima Copa com o uniforme nº2 na cor vermelha beira a imbecilidade e o desrespeito. Não tem cabimento isso. A camisa da Seleção é amarela ou azul. Ponto. São as camisas pentacampeãs. Tradição e história. Sigam com os absurdos “fora de campo” (não há o que fazer), mas não estraguem o nosso “manto sagrado”...

