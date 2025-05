SAF do Noroeste se reúne com presidente da Federação

Os empresários Reinaldo e Rodrigo Mandaliti, sócios da SAF do Noroeste, estiveram na Federação Paulista de Futebol (FPF) nesta quarta-feira (30) e se encontraram com o presidente da entidade, Reinaldo Carneiro Bastos. Os bauruenses retribuíram a visita feita por Bastos ao Estádio Alfredo de Castilho, no início do ano. Naquela oportunidade, o presidente da FPF ficou impressionado com as modernizações e parabenizou a SAF pelas melhorias no Alfredão, na sede do clube e pelos investimentos no esporte bauruense.

Desta vez, em São Paulo, eles falaram sobre o Paulistão, a manutenção do Alvirrubro na elite do futebol paulista e a Copa Paulista.

Reinaldo e Rodrigo Mandaliti resgatam as tradicionais visitas de presidentes do Noroeste à entidade, sempre com o objetivo de estreitar laços, trocar experiências e manter o bom relacionamento. O pai da dupla e ex-presidente noroestino, Valdomir Mandaliti ((em memória) gestão 2001/2002), sempre foi muito respeitado na Federação.