Carretas para a mamografia e do empreendedorismo estão em Bauru

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulher, trouxe a Bauru as carretas de mamografia e empreendedorismo do movimento SP Por Todas. Entre os dias 28 de abril e 10 de maio, as mulheres da cidade têm acesso a exames gratuitos de mamografia para diagnóstico precoce do câncer de mama, além de cursos profissionalizantes oferecidos pelo Sebrae e Senar, voltados para a promoção da autonomia financeira. A Defensoria Pública também estará presente, oferecendo orientações jurídicas.

A carreta da mamografia realiza até 50 atendimentos diários, enquanto a carreta de empreendedorismo proporciona formação e apoio para mulheres que buscam independência financeira. As atividades acontecem na Praça Rui Barbosa, Centro de Bauru.

A secretária estadual de Políticas para a Mulher, Valéria Bolsonaro, participou da cerimônia de abertura das carretas, realizada na manhã da última segunda-feira (28), às 11h. Durante o evento, a secretária destacou a importância da iniciativa para ampliar o acesso das mulheres a serviços essenciais e capacitá-las para conquistar autonomia financeira.