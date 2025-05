Cria Bauru faz atividade ambiental gratuita no Jardim Botânico

O Festival Cria Bauru realiza a sua 4ª edição e promove atividade no Jardim Botânico neste domingo (4), às 10h. Com uma programação gratuita que convida a população a refletir sobre a importância do Cerrado e a participar de atividades culturais e educativas, o tema é 'Sem o Cerrado, nada se cria'. O Cria Bauru tem apoio da Prefeitura de Bauru, por meio da Secretarias de Cultura, Meio Ambiente (Semma) e Esportes e Lazer (Semel).

O Jardim Botânico de Bauru fica na Rodovua Comandante João Ribeiro de Barros, Km 232, e será palco do espetáculo 'Bauru e o Cerrado, histórias e memórias', com o ator Sebastião dos Santos, o Tião Caipira. O teatro aborda, de forma interativa e bem-humorada, a história da cidade, do Cerrado e os desafios da conservação ambiental, sendo voltado para toda a família. O espetáculo conta com acessibilidade em Libras e audiodescrição. O Festival Cria Bauru é uma iniciativa da sociedade civil, com realização do coletivo Cria Bauru e apoio de diversas instituições e grupos, como Jardim Botânico de Bauru, Rede EducaBauru, Mutare Marketing, Horto Florestal, Semel, Locomotiva Jr, Cine Rural, Museu do Café, entre outros.

A ação cultural foi aprovada pela Secretaria de Cultura de Bauru e é financiada com recursos da Lei Paulo Gustavo, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.