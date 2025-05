Número de motoristas mulheres em Bauru quase dobra em cinco anos

Da mesma forma, organizações de atuam com o transporte de cargas têm promovido a inclusão de mulheres à frente do volante de caminhões, bitrens e até tritrens, inclusive com oferta de cursos gratuitos de capacitação. Tanto é que o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest Senat) em Bauru criou, em 2015, o projeto "Habilitação profissional: capacitação de novos motoristas" e, em cinco anos, o número de mulheres em cursos especializados como de transporte coletivo de passageiros, de produtos perigosos ou escolar cresceu 60,4%.

Por meio do programa, é possível obter a habilitação nas categorias D ou E sem custos. "Elas têm buscado qualificação técnica para ocupar as vagas ofertadas pelas empresas, que têm percebido que as mulheres agregam valor à operação, tanto no âmbito da direção segura - porque são mais cautelosas no trânsito e cuidadosas com o veículo -, quanto com o relacionamento com o cliente e os colegas de trabalho", detalha a coordenadora de desenvolvimento profissional da instituição, Adriana Ferrari Gomes.

Entre as vantagens que já estão nas métricas destas empresas, estão a redução dos custos com autuações por infrações de trânsito e com seguro dos veículos, bem como de acidentes e de afastamento do trabalho por conta destes sinistros.