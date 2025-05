Bauru: Sebrae-SP realizará oficina gratuita sobre fluxo de caixa

Com o objetivo de proporcionar conhecimentos sobre gestão financeira aos empreendedores de Bauru, o Sebrae-SP está com inscrições abertas para a oficina 'Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai o seu dinheiro'. A ação gratuita acontecerá no dia 6 de maio no escritório do Sebrae-SP em Bauru, na Avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia. As inscrições podem ser realizadas por meio do link.

Com linguagem acessível, a oficina presencial orientará sobre a utilização do fluxo de caixa, bem como o direcionamento para análises relevantes da gestão do negócio. Por meio de um questionário autoavaliativo, o empresário vai aprender a realizar o controle financeiro do seu negócio, com o uso de ferramentas exclusivas de fluxo de caixa para análises de entradas e saídas, além de explorar os principais controles e as diferenças e insights que estes proporcionam.

Serviço

Oficina presencial 'Faça fluxo de caixa e saiba para onde vai o seu dinheiro'

Data: 6 de maio, das 18h30 às 22h30

Local: Escritório do Sebrae-SP em Bauru, avenida Duque de Caxias, 16-82, Vila Cardia

Inscrições gratuitas pelo link https://agenda.sebraesp.com.br/bauru/evento/4449/turma/34113284