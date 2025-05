Emdurb apoia movimento 'Maio Amarelo' do Conselho de Trânsito

Acompanhando o sucesso de outros movimentos, o "Maio Amarelo" estimula a pessoa a promover atividades voltadas à conscientização, ao amplo debate das responsabilidades e à avaliação de riscos sobre o comportamento de cada cidadão, dentro de seus deslocamentos diários no trânsito. O movimento teve início em 2013 e, desde então, o Município de Bauru vem participando com atividades, apoiando esse movimento, pois entende-se ser tão importante quanto a Semana Nacional de Trânsito.

O Movimento "Maio Amarelo" nasceu com a proposta de chamar a atenção da sociedade para o alto índice de mortes e feridos no trânsito em todo o mundo. O objetivo do movimento é uma ação coordenada entre o poder público e a sociedade civil.

Para o ano de 2025, o Contran (Conselho Nacional de Trânsito) definiu o tema "Desacelere. Seu bem maior é a vida" para ser trabalhado em todas as campanhas educativas de trânsito no país ao longo do ano, inclusive no Maio Amarelo. As ações de Educação durante o mês de maio farão alusão ao movimento, convidando a população a ser parte integrante de ações que poderão salvar milhares de vidas.

No período de 06 a 30 de maio, várias ações serão desenvolvidas objetivando a segurança e melhoria da qualidade de vida de motoristas e pedestres. As entidades, empresas e escolas que desejarem agendar as atividades do Setor de Educação para o Trânsito da Emdurb deverão entrar em contato pelo telefone 3222-3219 ou pelo e-mail mobilidadesegura@emdurb.com.br