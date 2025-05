Osasco vence Sesi Vôlei Bauru e conquista a Superliga 2025

O Osasco venceu o Sesi Vôlei Bauru por 3 sets a 1 (26/24, 19/26, 28/26 e 25 a 20) na tarde desta quinta-feira (1) e voltou a ser campeão da Superliga após 13 anos sem conquistar esse título especificamente.

Foi o terceiro título contra o Sesi Bauru na mesma temporada. As adversárias venceram o Paulista, a Copa Brasil e, agora, a Superliga.

O jogo entre Osasco e Sesi Bauru foi realizado no Ginásio do Ibirapuera e contou com a presença do técnico da seleção brasileira José Roberto Guimarães. O público foi de 10.352 pessoas, com muitos bauruenses presentes.