Bauruenses torcem pelo Sesi Vôlei em telão no Vitória; VÍDEO

Por iniciativa dos irmãos Reinaldo e Rodrigo Mandaliti (ambos da Concilig), que têm largo histórico de apoio ao esporte, com parceria da Sedecon e apoio do Sesi Bauru, disponibiliza em um telão no Parque Vitória Régia para a transmissão da final da Superliga nacional de vôleibol feminino entre o Sesi Vôlei Bauru e o Osasco, na tarde desta quinta-feira (1).

A final acontece no ginásio Ibirapuera, em São Paulo, e começou às 15h45 desta quinta. O telão, de 7 metros de largura, de LED, está na concha acústica. Além do telão, a Sedecon organizou um espaço de foodtrucks.

O evento teve a aprovação dos torcedores, com gente de todas as idades na arquibancada. A iniciativa é uma forma dos bauruenses continuarem próximos do time da cidade, num momento tão importante, que é a final da Superliga.