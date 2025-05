Sesi Vôlei Bauru faz clássico com Osasco pelo título

A decisão pelo título da Superliga 2024/2025 será com o clássico paulista entre Sesi Vôlei Bauru e Osasco São Cristóvão Saúde. O time bauruense ruma para sua primeira final da liga nacional, desde a formação da parceria com o Sesi-SP em 2018/19. A grande final será nesta quinta-feira (1), às 15h45, no Ginásio do Ibirapuera, com transmissão da TV Globo e do Sportv 2. Os ingressos da decisão já estão esgotados.

A campanha histórica do Sesi Vôlei Bauru começou com a quinta colocação na fase classificatória da liga nacional. O time de Bauru somou 42 pontos em 22 jogos, tendo 14 vitórias e oito derrotas. A equipe bauruense chegou a liderar a Superliga em 2025, após sete vitórias consecutivas, na décima quinta rodada do torneio.

Após a classificação para o mata-mata, o Sesi Vôlei Bauru enfrentou o Fluminense nas quartas de final. A série foi decidida em três jogos, com o time de Bauru vencendo na Arena Paulo Skaf, em 3 sets a 0, e o tricolor carioca saindo vitorioso do Ginásio da Hebraica, também por 3 a 0. Na partida decisiva, no Maracanãzinho, o Sesi Vôlei Bauru conseguiu superar a pressão da torcida rival e virou a partida em 3 a 1, se classificando para a semifinal.