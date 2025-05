Palmeiras vence o Ceará no Castelão e abre vantagem

O Palmeiras estreou com vitória na Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (30). O time de Abel Ferreira bateu o Ceará, por 1 a 0, e abriu vantagem na terceira fase da competição. O zagueiro Gustavo Gómez anotou o único gol do jogo que aconteceu na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), e garantiu o sexto triunfo palmeirense seguido como visitante nesta temporada.

Com este resultado, o Verdão também derrubou uma invencibilidade de oito meses do Vozão no Castelão. O último revés do time cearense, como mandante, havia sido pela Série B, em agosto de 2024. A equipe alviverde leva a vantagem para o jogo de volta, que está marcado para acontecer no dia 22 de maio, no Allianz Parque, em São Paulo, às 19h30.

No fim de semana, ambos os clubes voltam as atenções à disputa do Brasileirão novamente. Pela sétima rodada, o Palmeiras enfrenta o Vasco, no Mané Garrincha, em Brasília, a partir das 16 horas de domingo (4). No sábado (3), o Ceará recebe Vitória, às 18h30, no Castelão.

O jogo