Dragão bate Paulistano com vantagem de 30 pontos e decide aqui

O cestinha da partida foi o pivô Andrezão, com 18 pontos (além de 10 rebotes e duas assistências). Outros quatro atletas terminaram com dígitos duplos na pontuação: Dontrell Brite (15), Gemerson Barbosa (14), Alex Garcia (10) e Davi Rossetto (10). Pelo lado derrotado, o principal pontuador foi o pivô Brunão, com 10.

Com intensidade defensiva e mão calibrada nos arremessos, o time comandado pelo técnico Paulo Jaú foi dominante desde os primeiros minutos de partida. "A gente sabia da importância de entrar forte, com atitude, e os jogadores responderam. Principalmente em relação aos rebotes, que vinha sendo nosso ponto fraco ao longo da série", analisou o treinador.

Na noite desta quarta-feira (30), o Bauru Basket fez uma grande atuação e venceu o Paulistano fora de casa pelo placar de 84 a 54. O duelo foi válido pelo jogo 4 das oitavas de final do NBB Caixa. Com o resultado, o Dragão empatou a série melhor de cinco em 2 a 2 e forçou a realização do confronto derradeiro.

Fundamental para o triunfo fora de casa foi a participação da torcida bauruense no ginásio Antônio Prado Júnior, casa do adversário. Sob o comando do influenciador digital Alex “Estagiário”, um ônibus financiado pelas empresas Paschoalotto, Seven Imobiliária e Grupo HS levou cerca de 50 torcedores para a capital paulista. Eles se juntaram a familiares de jogadores e outros bauruenses que residem em São Paulo para empurrar o Dragão durante os 40 minutos de bola quicando.

"A energia da torcida em São Paulo foi surreal. Ver tanta gente cantando, vibrando e acreditando fez a diferença. É a prova de que esse time tem uma cidade inteira por trás. E agora vamos repetir essa atmosfera no ginásio Panela de Pressão", destacou o Estagiário.

Decisão

O jogo 5 da série será disputado no próximo sábado (3), às 18h, no ginásio Panela de Pressão. Os ingressos estarão à venda no site da Fast Ingressos a partir desta quinta-feira (1). A partir de sexta (2), também poderão ser adquiridos presencialmente na loja RR Store.