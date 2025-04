PM, Civil e Detran lacram desmanches ilegais em Bauru e região

A Polícia Militar e a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com apoio de agentes do Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP), realizam, nesta quarta-feira (30), uma operação simultânea em Bauru, Pederneiras e Agudos. O objetivo do trabalho, ainda em andamento, é combater irregularidades em estabelecimentos de desmonte de veículos. A Secretaria do Meio Ambiente (Semma) também participa e acompanha as equipes nos endereços vistoriados em Bauru.

Segundo o 4.º Batalhão de Caçadores, estão sendo fiscalizados comércios de peças automotivas e em locais que desfazem veículos para reaproveitar peças, atividade que depende de autorização legal, segundo a PM. O balanço de apreensões e possíveis prisões ainda não foi divulgado.

O JCNET acompanha o caso.