Gera Bauru recebe grande público em busca de trabalho

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon) recebe, nesta quarta-feira (30), até as 16h, na Praça Rui Barbosa, no Centro, um grande público em busca de oportunidades no mercado de trabalho. A ação faz parte da 7.ª edição do Gera Bauru, que conta com a participação de 40 empresas do município. O evento oferece o total de 2.700 vagas em diversos segmentos profissionais, segundo a Sedecon. Os candidatos devem levar RG, CPF e mais de uma cópia do currículo.

De acordo com o secretário da pasta, Jurandir Posca, a estimativa é de que o evento receba mais de 3 mil pessoas apenas hoje. “Muitas vagas já foram preenchidas logo pela manhã. Temos um sino aqui, e toda vez que ele é tocado significa que uma empresa contratou um funcionário no próprio evento, que é um forte programa de empregabilidade do município”, comentou Posca.

Ainda segundo o secretário, a Sedecon pretende levar o Gera Bauru para os bairros, em um formato menor, mas igualmente relevante. “Estamos fechando o formato e o cronograma para expandir o Gera Bauru aos bairros ainda este ano, começando pelo Mary Dota, seguido de Redentor, Nova Esperança e outros locais com alta demanda”, acrescentou.