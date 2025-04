1.º Torneio de Pickleball de Bauru premia os campeões

O Bauru Tênis Clube premiou, no último sábado (26), os campeões do 1.º Torneio de Pickleball do BTC. Foi a primeira competição da modalidade realizada na cidade.

Na categoria mista intermediária, os campeões foram Isa e Tamura. A dupla que ficou em 2.º lugar foi Samira e Caliel. Na 3.ª colocação ficaram Márcia e Thiago. Na masculina iniciante, o 1.º lugar ficou com Du Manfrinato e Kaka. Os vice-campeões foram Mário e Ono. Em 3.º lugar ficou a dupla Paulinho e Felipe.

Pela categoria feminina iniciante, as campeãs foram Andreia e Irina. Em 2.º lugar ficaram Aysla e Giulia. Na 3.ª posição ficaram Marcela e Fernanda. Na categoria masculina intermediária, os campeões foram Caliel e Thiago. O 2.º lugar ficou com Arthur e Luiz. Os 3.º colocados foram Dudu e Tamura. Na mista iniciante, a dupla campeã foi Marcela e Murilo. Os vice-campeões foram Giulia e Ricardo. A 3.ª melhor dupla foi Irina e Murilo. Os coordenadores da competição foram Alexandre Miassaca, Rogério Cavalcanti e André Moron. O evento teve apoio de mídia do Jornal da Cidade e do JCNET.