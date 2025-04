Com Sedecon, Concilig exibe final do vôlei no Vitória Régia

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Renda (Sedecon), em parceria com a empresa Concilig, dará apoio na transmissão da final do jogo de vôlei do Sesi Bauru contra o Osasco nesta quinta-feira (1).

O Sesi Vôlei Bauru chegou à final da Superliga Feminina 2024/25, após vencer o Dentil Praia Clube por 3 sets a 0, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

Para a final, que acontecerá no Ginásio Ibirapuera, em São Paulo, às 15h45 desta quinta, será instalado um telão no Parque Vitória Régia, na concha acústica, para que a população possa assistir ao jogo. Além do telão, a Sedecon planeja um espaço de foodtrucks. Não há previsão de chuva em Bauru na data, segundo o IPMet.