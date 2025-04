Bauru Basket enfrenta o Paulistano precisando vencer

É vencer ou dar adeus à temporada! O Bauru Basket entra em quadra nesta quarta-feira (30) para um desafio decisivo nos playoffs do NBB Caixa. Às 19h30, no ginásio Antônio Prado Júnior (São Paulo), o Dragão encara o Paulistano no jogo 4 das oitavas de final da série melhor de cinco. A partida terá transmissão ao vivo pelo YouTube do NBB e no streaming Basquet Pass.

Após a derrota no jogo 3 em casa, decidida no último segundo, o time bauruense está em desvantagem no confronto (2 x 1). Sendo assim, precisa vencer para forçar o quinto e último jogo, que seria realizado no próximo sábado (3), no ginásio Panela de Pressão. Mesmo diante do revés na partida anterior, o técnico Paulo Jaú destaca que a equipe segue focada e ciente de onde precisa evoluir.

"Os jogadores estão acostumados a jogar playoffs. É claro que a parte psicológica é importante, mas a gente sabe que perder de um, perder de dois ou perder de monte não tem diferença. O importante mesmo é focar nas correções, principalmente em relação aos rebotes", avaliou o treinador. "Cedemos muitas segundas chances ao time do Paulistano ao longo da série. Apesar de termos marcado bem, isso deu volume para eles e castigou nossa defesa no último jogo. Então é o principal ponto de atenção para vencermos a partida e forçarmos o jogo 5, em nossa casa", completou.