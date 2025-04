Hoje é o último dia da semana para ir a repartições públicas

Os moradores de Bauru que têm pendências urgentes nas repartições públicas municipais, estaduais e federais podem resolvê-las somente até esta quarta-feira (30). Em função do feriado do Dia do Trabalho (1 de Maio), os serviços públicos param e só retornam na próxima segunda-feira (5).

Durante o feriado prolongado, de quinta a domingo, repartições das três esferas estarão fechadas. O comércio central também fecha na quinta-feira e no domingo, mas funciona das 9h às 18h nos demais dias. Os shoppings seguem com horários diferenciados. As lojas do Bauru Shopping e do Boulevard funcionam das 12h às 20h no feriado. Já as praças de alimentação abrem mais cedo, às 11h, com encerramento às 22h. No Villaggio Mall, os restaurantes abrem às 12h no feriado e funcionam até as 23h.

O Poupatempo não abre na quinta e no domingo. Na sexta-feira, o atendimento vai das 9h às 17h; no sábado, das 9h às 13h. Bancos também não funcionam na quinta, no sábado e no domingo, mas abrem normalmente na sexta.