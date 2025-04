Evento orienta mães sobre saúde mental e cuidados com o bebê

No domingo, 4 de maio, Bauru será uma das cidades a integrar a Mobilização Nacional pela Saúde Mental Materna, com uma programação gratuita voltada a gestantes, puérperas e famílias. A ação acontece das 8h às 11h30 da manhã, na Avenida Getúlio Vargas, em frente à árvore Copaíba.

A mobilização agora faz parte do calendário oficial de Bauru com a sanção da Lei Municipal nº 7.839, de 13 de setembro de 2024. A norma institui a realização do evento no primeiro domingo de maio, todos os anos. Desde então, a iniciativa passou a contar com o apoio de diferentes secretarias da Prefeitura e com a articulação de profissionais e instituições locais.

O movimento é liderado nacionalmente pela psicóloga perinatal Rafaela Schiavo e, em Bauru, tem coordenação local da psicóloga Isabela P. Chaves. A mobilização integra uma rede de ações que ocorrem em várias cidades brasileiras durante o mês das mães, com foco em escuta, acolhimento e orientação sobre saúde mental na gestação, parto e pós-parto.