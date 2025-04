Bobos da Corte em Bauru!

Como num teatro barroco em franca decadência, vereadores da base aliada da prefeita foram convocados às pressas para aprovar, sem leitura, sem estudo, sem debate — e sem vergonha — uma mensagem de emenda modificativa protocolada minutos antes da votação, carimbada com "urgência urgentíssima" e sem qualquer análise jurídica da Procuradoria do Município.

Para quem ainda guarda alguma expectativa quanto ao papel do Legislativo, o cenário seria de luto. Mas em Bauru, o luto já virou piada. A casa legislativa parece mais uma fábrica de salsichas: ninguém sabe o que entra, ninguém sabe o que sai, e muito menos quais impactos terá na vida do cidadão. O produto final? Um amontoado de normas cujo efeito só será descoberto no susto — ou no desastre.

A tragédia foi temperada com pitadas de farsa. Dois vereadores da própria base aliada, envergonhados pela exposição pública de sua servidão política, subiram à tribuna para um ato constrangido de "mea culpa". Declararam, de forma tão tímida quanto patética, que não mais se curvariam a tais práticas — embora, ironicamente, tivessem acabado de o fazer, aprovando mais um projeto "com a faca no pescoço".

A figura que melhor traduz essa cena patética é a do bobo da corte, descrita com precisão por Walter Benjamin. O bobo, misto de cínico e melancólico, alterna o riso pueril com o horror adulto diante do absurdo da existência. Entre a tristeza e a pilhéria, zomba do mundo e de si mesmo, encobrindo a melancolia com uma máscara cômica. No teatro barroco, o bobo da corte representava, ao mesmo tempo, o luto e o deboche: rindo, denunciava a perda de sentido e a impotência diante da realidade.