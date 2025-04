Entrelinhas

O governo municipal já preparou o autógrafo - a lei definitiva - do novo organograma para sancioná-lo, o que não havia acontecido até a conclusão desta edição. Nesta terça, todos os ocupantes dos cargos considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça foram demitidos. Ainda nesta semana, porém, grande parte deverá ser recontratada - junto com aqueles que serão agraciados com cargos recém-criados.

O autógrafo do PL, por sinal, não inclui artigos cuja redação estava idêntica. Mantém, porém, problemas estruturais apontados pela Procuradoria da Prefeitura de Bauru - como a vinculação da Corregedoria e da Controladoria ao gabinete da prefeita municipal.

Desgaste

Enquanto isso, a base do governo admite desgaste após a aprovação do PL - mal-estar a que muitos foram submetidos "de graça", dado o prazo de dois anos que o governo teve para ajustar os cargos. Nesse aspecto, a derrubada do veto a um projeto do vice-líder na Câmara, vereador Arnaldo Ribeiro (leia mais na pág. 4), é mais do que um recado: foi também um grito, afirmou um gabaritado interlocutor da base aliada à coluna.