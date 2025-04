UBS da Independência ampliará funcionamento a partir desta quinta

A Prefeitura de Bauru, através da Secretaria de Saúde, ampliará a partir desta quinta-feira (01/05) o período de funcionamento da Unidade Básica de Saúde (UBS) da Independência. A unidade, que fica na rua Cuba, quarteirão 14, passará a funcionar de segunda a sexta-feira até as 23h, e aos sábados das 8h às 18h. A medida tem como objetivo aumentar o acesso dos serviços de saúde para a população, especialmente de casos que não são considerados de urgência e emergência. A UBS também realizará a aplicação de vacinas no período ampliado de funcionamento.

Outra alteração a partir desta quinta-feira será na região do Mary Dota. A UBS que funcionará de segunda a sexta-feira até às 23h e aos sábados das 8h às 18h será a UBS do Mary Dota, substituindo a UBS do Chapadão/Mendonça. A alteração levou em consideração a localização das unidades. As UBSs do Bela Vista e do Geisel seguem com funcionamento ampliado até às 23h e aos sábados, sem nenhuma mudança.

Com a UBS da Independência, o município passa a contar com oito unidades de saúde funcionando em período ampliado, sendo quatro UBSs, com atendimento de livre demanda e vacinação, e quatro Unidades de Saúde da Família (USF), com atendimento para os moradores da área de abrangência da unidade. A vacinação nas USFs é aberta a toda a população. A ampliação do funcionamento das unidades de saúde começou no primeiro governo da prefeita Suéllen Rosim, inicialmente com três UBSs e uma USF, e agora está sendo ampliado com mais unidades para atender a população.