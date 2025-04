Um Fiat/Fiorino tombou, por volta das 13h30 desta terça-feira (29), na rua Bandeirantes, na esquina com a Azarias Leite, no Centro de Bauru. De acordo com a Polícia Militar (PM), ninguém ficou ferido no acidente.

Ainda segundo a corporação, antes de se desestabilizar, o veículo teria se envolvido em uma colisão. A ocorrência está sendo atendida neste momento. O JCNET acompanha o caso.