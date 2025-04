Após feriadão, bauruenses terão nova chance de 'emenda'

Após usufruírem do maior feriadão de 2025, de quatro dias, entre a Sexta Feira Santa (18) e o feriado de Tiradentes (21), os bauruenses terão uma nova possibilidade de descansar em mais um feriado prolongado nesta semana, dependendo da decisão da empresa em que trabalham. Este será, por exemplo, um benefício concedido aos servidores públicos municipais e estaduais, que poderão emendar o feriado do Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1), com o ponto facultativo da sexta-feira e o fim de semana.

Será uma oportunidade para fazer uma viagem à praia ou visitar familiares e amigos em outra cidade, algo que funcionários do governo federal não poderão fazer, já que a União não previu esta junção em seu calendário anual, divulgado em Diário Oficial o fim do ano passado. Ao longo de 2025, haverá ainda outros três feriados na quinta-feira, permitindo, cada um deles, a emenda de quatro dias de folga para milhares de trabalhadores.

São eles o dia de Corpus Christi, feriado estadual que será celebrado em 19 de junho; Dia da Consciência Negra, em 20 de novembro; e o Natal, em 25 de dezembro.

Aniversário de Bauru