Acaê recebe verba da Justiça Federal para reforma de espaço

A organização da sociedade civil Acaê (Associação Comunidade em Ação Êxodo), com sede em Bauru, na região do Parque Jaraguá e Parque Roosevelt, acaba de ser contemplada com recursos no valor de R$ 43.486,07 por meio de um termo de parceria firmado com a Justiça Federal. O valor será integralmente destinado à reforma estrutural de uma das salas de atendimento coletivo do Programa de Estímulo ao Primeiro Emprego (PEPE), voltado a adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidade social e realizado em termo de colaboração com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Bauru.

O projeto, intitulado "Canto de Ação e Transformação", foi um dos oito aprovados entre 41 propostas submetidas ao edital da Justiça Federal. A reforma tem início previsto para maio e será executada ao longo de 12 meses, com o objetivo de criar um ambiente mais digno, seguro e acolhedor para o desenvolvimento de atividades formativas e de inserção no mundo do trabalho.

O PEPE atende jovens encaminhados pelo Cras, Fundação Casa e Central de Penas e Medidas Alternativas (CPMA), promovendo ações de inclusão social e estímulo à autonomia por meio de capacitação e orientação profissional.