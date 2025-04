Du Mauad: “A conquista do hexa! Como tudo começou...”

Uma derrota na final da Copa do Rei pode ser o início de uma nova era...

Todos nós já ouvimos (e sabemos) que tudo nesse mundo está conectado. O bater das asas de uma borboleta pode causar um tsunami em outro lugar. É o tão famoso “efeito borboleta”. Irei defender uma tese. E mais importante ainda, me permitam sonhar. O nosso tão sonhado hexa começou na noite de sábado (dia 26), em Sevilha. Jogando no Estádio de La Cartuja, o Barcelona venceu o Real Madrid na prorrogação por 3 a 2 (o tempo normal acabou empatado por 2 gols) com muita emoção e conquistou a Copa do Rei da Espanha. Mas o que isso tem a ver com o início da sexta conquista de Copa do Mundo pela Seleção Brasileira? Pela minha tese, tem tudo a ver. Estamos sem técnico. Sem comando. Sem alguém com peso suficiente pra “carregar” a nossa Seleção. E essa final na Espanha pode ser o início de uma nova era...

A perda da Copa do Rei pro rival Barcelona deixou o técnico Carlo Ancelotti ainda mais pressionado no Real Madrid. Essa poderá ser a primeira temporada sem nenhum título do italiano no comando do clube mais poderoso do mundo. Cobiçado há muito tempo pela Seleção Brasileira, Ancelotti não quis responder sobre seu futuro, mas disse que o assunto deverá ser resolvido "nas próximas semanas". O que ele quis dizer é que restam 15 dias (ou 5 jogos) pro Real tentar tirar a diferença de 4 pontos a favor do Barça na La Liga e conquistar o único título ainda possível na temporada 2024/2025. Daqui a suas semanas, no dia 11 de maio, teremos mais um clássico. A perda também do Campeonato Espanhol pro maior rival deve encerrar o ciclo de Carlo Ancelotti em Madrid. E aí as portas estarão abertas pro novo e ainda maior desafio na carreira do experiente e vitorioso técnico italiano...