Chuva da manhã deve se manter durante o dia, diz o IPMet

A forte chuva registrada por volta das 5h30 desta segunda-feira (28), em Bauru, não causou alagamentos, segundo a Defesa Civil. O órgão, no entanto, pede atenção redobrada aos motoristas. O trânsito está fluindo bem na avenida Nações Unidas, próximo ao viaduto da Fepasa, assim como na Comendador José da Silva Martha, nas imediações da linha férrea, acrescenta a Defesa Civil.

De acordo com o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), foram registrados 18 milímetros de precipitação no início da manhã. A previsão indica que o tempo siga o mesmo ao longo desta segunda-feira (28), com possibilidade de chuvas moderadas e trovoadas isoladas, mantendo-se também durante a noite. A temperatura máxima prevista é de 26 graus.

Para terça-feira (29), a previsão é de tempo estável, com temperaturas variando entre 17 graus e 26 graus.