Movido pela memória: Roberto Gonçalves

Roberto - Por meio de um amigo, em 2002. Eu já tinha meu Corcel 2 de 1984, que ganhei do meu irmão em 1996 e me tornei sócio, mesmo não tendo um carro tão antigo. Sou diretor social há uns dez anos e a Kombi do clube fica na minha casa. Há mais de 20 anos fazemos encontros todos os domingos, às 10h, na Praça Portugal. De vez em quando, fazemos o Domingo da Família; em dezembro, temos o Adeus Carro Velho; e fazemos o encontro anual do clube, que reuniu mais de 400 carros e 5 mil pessoas em 2023. Estes têm cunho social, com arrecadação de alimentos para entidades que ajudamos.

JC - O que significa esta união em torno do carro antigo para você?

Roberto - É uma alegria. Para a minha geração, estes carros foram objetos de desejo, então, despertam uma memória afetiva grande. A perua Rural Willys que meu pai tinha, por exemplo, me marcou muito. Então, carro antigo tem a ver com preservação da memória. Nos nossos encontros, as famílias veem os carros e contam para as crianças que o avô tinha um igual. A gente fica feliz em ver estas boas lembranças sendo despertadas.