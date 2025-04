Autuações de estacionamento rotativo despencam, revela Emdurb

As autuações por uso irregular de estacionamento rotativo (Zona Azul e Verde) despencaram em Bauru, a partir de 2023, segundo dados da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru (Emdurb). Naquele ano, foram 937 multas — 70,69% a menos que em 2022, que registrou 3.197 infrações. A tendência se manteve em 2024, quando houve 1.309 penalidades. No primeiro trimestre deste ano (de janeiro a março), o total foi de 343. Esse número, porém, indica uma tendência de alta, se comparado ao mesmo período do ano passado, quando apenas 159 autuações ocorreram.

"Quando as pessoas começam a se adaptar ao aplicativo, a fazer a recarga, a colocar o cartão dentro do app, a diminuição de multas é natural. [...] Em 2022, ainda era saída da pandemia e, agora, o uso do app está mais fácil", complementa a presidente.

Já sobre o aumento no primeiro semestre de 2025, Gislaine acredita que possa ter relação com a ampliação no número de profissionais do Grupo de Orientação de Trânsito (GOT) da Emdurb. "É muito comportamento de cada um, mas nós aumentamos a fiscalização. Contratamos mais cinco agentes entre janeiro e fevereiro e ampliamos a frota com um carro adicional", explica. A presidente também esclarece que esses novos agentes exercem diversas funções e não se dedicam somente à fiscalização de estacionamento rotativo.

Outro fator que pode ter colaborado na redução das multas é a mudança nos hábitos da população, como a preferência por compras online e a popularização de corridas por carros de aplicativo. Entre 2022 e 2024, inclusive, houve uma queda de 12% no número de veículos estacionados nestas regiões, ainda segundo levantamento da Emdurb.