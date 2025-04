Bauru Basket tenta abrir vantagem contra o Paulistano nas oitavas

O Dragão busca assumir a dianteira da série melhor de cinco diante de sua torcida. Porém, o técnico Paulo Jaú prega cautela para o confronto. “Apesar da boa vitória que tivemos na última partida, ainda temos muitas coisas pra corrigir. Precisamos, sim, demonstrar essa consistência defensivamente novamente. Mas quero mostrar alguns vídeos e conversar bastante com nossos atletas sobre os rebotes. Os jogos têm sido muito duros, físicos. E temos dado muitas segundas chances para eles converterem as sobras, principalmente com o Brunão”, alertou o treinador sobre o pivô adversário.

Após duas partidas intensas e físicas, com uma vitória para cada lado, Bauru Basket e Paulistano voltam a medir forças neste domingo (27), às 18h, no ginásio Panela de Pressão. O duelo marca o jogo 3 das oitavas de final do NBB Caixa e pode encaminhar a classificação para uma das equipes.

Se o homem do garrafão do Paulistano desperta a atenção dos bauruenses, o mesmo pode se dizer em relação a Andrezão. Jogador mais alto do campeonato com 2.15 m, o camisa 23 do Bauru se "agigantou" ainda mais no momento decisivo da temporada. Nenhum atleta registrou mais duplos-duplos no NBB Caixa 2024/25: foram 12 jogos com dois fundamentos em dígitos duplos, sendo quatro deles nas últimas cinco partidas.

"Estou muito feliz com minhas atuações, mas o mais importante foi termos empatado a série. Nosso foco está sempre na defesa. Quando conseguimos isso, aí sim me sinto mais confiante no ataque para arriscar uma bola ou outra. E vamos partir para mais uma partida dessas no domingo”, garantiu Andrezão.

