Somos Vôlei Bauru vence de novo e amplia série invicta

Com seu elenco da faixa etária 68+, o SVB (Somos Vôlei Bauru) venceu os três jogos que disputou neste sábado (26), no Ginásio Municipal Odécio Vieira Portes, em Areiópolis: SVB 2x1 Lençóis Paulista (16x17/16x14/15x07); SVB 2x0 Itaí (15x03/15x06); SVB 2x0 Areiópolis (15x09/15x05).

Válidas pela Liga de Voleibol de Bauru, as partidas ampliaram a invencibilidade do time em 2025. Ao todo, são 11 triunfos – seis pela Liga de Bauru e cinco pela Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado) – com as formações 45+, 58+ e 68+.

O comando da equipe foi desempenhado pela jogadora Erô nesta segunda etapa da Liga de Bauru. O técnico Carlos Lenta ficou na supervisão geral e assessoramento em quadra.