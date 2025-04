Pedido de casamento emociona torcida no jogo do Bauru Basket

A escolha do palco não foi por acaso: como o casal é fã do esporte e presença constante nos jogos do Dragão, o noivo quis eternizar o momento no lugar que tanto significa para os dois.

A paixão pelo basquete ganhou um capítulo para lá de especial na noite desta sexta-feira (25). Durante o intervalo do jogo do Bauru contra o Paulistano, o torcedor Fábio Baldim ajoelhou-se no meio da quadra do ginásio Panela de Pressão e pediu Danielle Castilho em casamento.

A surpresa foi arquitetada durante a tradicional dinâmica de arremessos, mas a noiva estava atenta para os sinais. "Comecei a suspeitar quando chegamos aqui. Vi minha sogra com as crianças, geralmente ela não vem aos jogos. Aí o Fábio foi ficando agitado perto da hora do intervalo. Mas, ao longo do dia, não suspeitei de nada", entregou Danielle, rindo.

Diante de amigos, familiares e uma torcida que não economizou aplausos, ela aceitou o pedido emocionada, para delírio da torcida, que celebrou o momento como uma cesta.

Para completar a noite inesquecível, o casal ainda foi presenteado com um jantar romântico no The One Sports Bar & Grill, o bar oficial do Bauru Basket.