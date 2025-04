Sescon-SP promove evento sobre Reforma Tributária

O Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado de São Paulo (Sescon-SP), em parceria com o Sindicato dos Contabilistas de Bauru e Região, realiza no dia 9 de maio, às 9h, o Projeto Conexão Paulista, em Bauru. O evento, que terá como tema a Reforma Tributária, será realizado no auditório da Receita Federal, localizado na Rua Olga Gonzales de Oliveira, 2-35.

A programação terá início com um welcome coffee, seguido de uma palestra institucional com Eliane Maia, vice-presidente de Registro do Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo (CRCSP). Às 10h, Rodrigo Spada, presidente da Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (Afresp), discutirá o futuro de São Paulo após a Reforma Tributária.

Às 11h, Antonio Carlos Santos, presidente do Sescon-SP, comandará a palestra "Reforma Tributária na Prática: O Protagonismo do Contador", com moderação de Antonio Donizete Vieira, diretor regional do Sescon-SP em Bauru. A programação prevê ainda um espaço para debates às 11h50, com encerramento previsto para as 12h30.