Taxa de urbanização de Bauru cresce menos que a do Estado

A proporção da população urbana era de 94,4% para 5,6% na rural em 2010. Assim, o grau de urbanização cresceu 0,7% em 12 anos. O índice, contudo, é inferior à média do Estado de São Paulo, de 96,8% em 2022, com crescimento do nível de urbanização de 0,9%.

Do total de 1.111.266 de habitantes em 2022, 1.057.074 viviam na região urbana (95,1%) e 54.192 (4,9%) no meio rural. Em comparação com 2010, houve crescimento de 58.008 moradores no total, com aumento de 63.087 entre a população urbana e queda de 5.079 na rural.

Levantamento da Fundação Seade com base nos dados dos últimos Censos Demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2010 e 2022 mostram que a população da região administrativa de Bauru ficou mais urbana.

Composta por 39 municípios, a região também alcança patamar inferior ao de alguns territórios que orbitam a Capital paulista, entre eles Santos (99,6%), região metropolitana de São Paulo (99,2%) e Ribeirão Preto (98%). Na lista das 16 regiões consideradas pelo estudo, Bauru fica justamente no meio do ranking, na oitava posição, próximo ao grau de urbanização de áreas do Interior como Barretos (95,5%) e ligeiramente à frente de outras como São José do Rio Preto (94,6%), Marília (94,1%) e Araçatuba (93%).

"No geral, as regiões mais urbanizadas passam pela chamada rota do desenvolvimento do Estado, como Ribeirão Preto, região metropolitana, Litoral, Campinas, com as outras áreas se urbanizando com menor intensidade", comenta Paulo Borlina Maia, demógrafo da Fundação Seade.

Ele pondera que Bauru possui grau elevado de urbanização porque sua cidade polo também é altamente urbanizada, com índice de 97,6%, assim como outras como Lins (98,8%), Barra Bonita (98,7%), Jaú (98,2%), Lençóis Paulista (97,5%) e Agudos (95,7%), que atraem pessoas à área urbana devido à oferta de empregos em indústrias.