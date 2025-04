Trump e a Universidade de Havard

Para contrapor à opressão e ignorância, surgiu a universidade. Nesta semana observou-se a grandeza da Universidade de Harvard frente a um dos humanos mais poderosos, resistindo à sua ingerência indevida e intolerante. A essência universitária é formar seres analíticos, críticos e criativos, com capacidade para decidir e até julgar, se preciso for. Universidade é a única instituição com esta missão.

Na idade média imperava a ignorância e maldade. Mario Livio, em seu livro “Galileu e os negadores da ciência”, compara aquela época com a de hoje. Ele traçou um paralelo do tempo que vivemos, com a luta de Galileu contra a pseudociência. É incrível a semelhança entre as duas épocas, apesar de separadas pelo longo tempo.

Na idade média os jovens queriam outro tipo de vida, questionando e aprendendo, pois acreditavam na evolução humana. Os embriões das universidades nasceram livres e foi iniciativa de pessoas que desejavam aprender e procuravam um mestre para ensinar.

Esses grupos se formavam independentes de qualquer autoridade civil ou religiosa, se reuniam em certos lugares e tinham pessoas de todo mundo, leia-se imigrantes. Os grupos recebiam o nome de “Studia Generalia” ou “Estudos Gerais”. Foram ganhando respeito e prestígio, recebiam pessoas de todas as origens, ensinavam as artes e pelo menos uma das grandes disciplinas da época como direito, teologia e medicina.