Entrelinhas

Em entrevista ao programa Café com Política (JC e 96FM) desta sexta-feira (25), a prefeita Suéllen Rosim (PSD) deixou claro que, por ora, não vai desmembrar o projeto de lei que estabelece um organograma com três novas secretarias e 17 secretários adjuntos e, ao mesmo tempo, regulariza cargos considerados ilegais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP). Ela disse que explicou o porquê ao vereador André Maldonado, autor da sugestão de separar as partes.

A prefeita admite que o PL do organograma tem erros, mas diz que estes são corrigíveis. Mas é fato, também, que o projeto tem mais erros do que acertos até agora. Erros bem mais graves do que simples problemas de grafia e digitação. O impasse está também no conteúdo - tanto que já foi batizado de "Frankenstein" por um vereador que pediu anonimato e "Caverna do dragão" por outra - a oposicionista Estela Almagro (PT).

Um exemplo

Há dezenas de erros técnicos e contradições sobre o texto. Um deles, por exemplo, está no corregedor-geral, vinculado ao mesmo tempo à Controladoria e ao Gabinete da prefeita. Há problemas desta natureza no texto inteiro.