Dragão supera o Paulistano e empata série

Tudo igual na série melhor de cinco! O Bauru Basket bateu o Paulistano por 81 a 63 na noite desta sexta-feira (25) e igualou a série. A partida, válida pelo Jogo 2 das oitavas de final do NBB Caixa, ocorreu no Ginásio Panela de Pressão, em Bauru, diante de 1.136 torcedores.

O Bauru Basket agora se prepara para o próximo desafio, ainda contra o Paulistano, que acontece novamente na casa do Dragão. O duelo será neste domingo (27), às 18h. Os ingressos para a partida já estão à venda. Os valores são R$ 15 (arquibancada), R$ 70 (cadeiras numeradas) e R$ 90 (cadeiras de quadra). A diretoria solicita, ainda, a doação de 1 kg de alimento não-perecível, que será destinado a entidades sociais da cidade.

Os jogos 4 e 5 acontecem, respectivamente, no dia 30, em São Paulo, e no dia 3 de maio, novamente em Bauru.

No duelo desta sexta, o destaque foi Andrezão, que marcou 25 pontos e 15 rebotes. Dontrell Brite também se destacou nas cesta com 20. Alex Garcia, dominou as assistências, com 7 pontos.