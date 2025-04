Du Mauad: o mais equilibrado do mundo!

Brasileirão é o campeonato mais “disputado” entre as principais ligas...

Essa é uma tese que dificilmente será contestada. Que o Brasileirão é um dos 5 campeonatos nacionais mais fortes do futebol mundial é incontestável. Acredito também que é disparado o torneio mais equilibrado, disputado e difícil de apontar o campeão. Diferente das outras principais Ligas (Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália) onde geralmente apenas 2 ou 3 times são sempre favoritos ao título, no Brasil esse número é bem maior e muitas vezes imprevisível. Nesse Brasileirão, após 5 rodadas, mais um termômetro do equilíbrio aparece quando se olha as 4 últimas colocações. A zona do rebaixamento é toda ela composta por times que já foram campeões brasileiros. Algo que já aconteceu em outras 3 edições na história dos pontos corridos com 20 clubes. Em nenhuma outra competição importante no futebol mundial você verá essa situação. Atlético-MG, Santos, Grêmio e Sport (todos campeões brasileiros), ocupam a zona da degola...

Essa é mais uma prova do quanto o Brasileirão é difícil. O Z4 atual reúne 14 títulos brasileiros. O Santos (com 8), o Atlético-MG (com 3), o Grêmio (com 2) e o Sport com um (o de 1987). Lembrando que outro campeão brasileiro, o Bahia, escapou do Z4 no último jogo da 4ª rodada, vencendo o Ceará por 1 a 0 no último lance do jogo (em um pênalti bem “Mandrake”). É um equilíbrio muito grande. Mesmo com Palmeiras e Flamengo se destacando na condição de favoritos ao título, não dá pra descartar Fluminense, Corinthians, Botafogo e São Paulo. A briga é intensa, tanto na parte de cima como pra evitar o rebaixamento. Neymar e Hulk (duas das maiores estrelas da competição) estão vendo suas equipes na zona da degola. Não dá pra bobear...