Previsões econômicas do Banco Mundial

O Banco Mundial diminuiu a previsão de crescimento econômico do Brasil em 2025 para 1,8%. Em janeiro, a instituição estimava um aumento de 2,2% para a atividade do país. A instituição ainda reduziu a previsão de crescimento para a América Latina e o Caribe como um todo, de 2,5% para 2,1%, destacando que esse crescimento será o mais lento do mundo e que as economias regionais devem se adaptar para enfrentar incertezas globais crescentes. Entre os fatores que levaram ao ajuste das perspectivas, o Banco Mundial citou: o atraso em reduções das taxas de juros em economias desenvolvidas; as preocupações com restrições ao comércio global — em grande parte resultado da guerra tarifária imposta pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump; a desaceleração do crescimento na China; e os cortes na assistência ao desenvolvimento no exterior.

Previsões econômicas do FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) reduziu as projeções de crescimento do Brasil para 2% em 2025 e também em 2026, de acordo com novas estimativas divulgadas no relatório Perspectiva Econômica Global na terça-feira (22). O corte foi de 0,2 ponto percentual para ambos os anos em comparação com estimativas divulgadas em janeiro. Os números são mais pessimistas do que os do governo: o Ministério da Fazenda projetou em março que o Brasil crescerá 2,3% neste ano e 2,5% em 2026. O Banco Central passou a ver que o PIB crescerá 1,9% este ano.