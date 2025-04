Pretinho nada básico?! Sim, nós amamos!

• Seja no couro, em transparências ou com volumes esculturais, o look preto total retorna sob influência dos anos 80. Combine com brincos statement ou com uma peça em pele, e deixe esse clássico eterno ainda mais desejável no clima retrô.

• Aposte em fendas! A pele que se mostra ao andar é o acessório que todas temos e que podemos usar sem medo.

• Escolha um bom blazer e body, para deixar o look mais luxuoso.