Ozempic para emagrecimento: ele é o melhor caminho?

Ele traz efeitos colaterais?

O Ozempic, como todo medicamento, pode causar alguns efeitos colaterais, especialmente no início do tratamento. Embora nem todas as pessoas experimentem esses efeitos, os mais comuns são náusea e vômito, sensação de desconforto ou cólica no estômago, diarreia ou constipação, indigestão e também perda de apetite - um dos efeitos mais desejados por quem usa o medicamento para perda de peso.

Em casos mais graves, há risco de pancreatite e problemas renais. Por isso, exige monitoramento durante o uso.